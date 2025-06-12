Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde altyapı çalışmalarında sona yaklaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Camili Mahallesi’nin evsel atık su altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen kanalizasyon hattı projesinde önemli bir aşamayı tamamladı.

Tamamen öz kaynaklarla yürütülen 30 milyon liralık yatırım kapsamında 7 bin metrelik ana hat döşendi.

PARSEL BACASI İMALATININ YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

Proje kapsamında bölgeye inşa edilecek toplam 200 parsel bacasının yüzde 60’ı da tamamlandı. Kalan kısımlarda hızla devam eden parsel bacası imalatı ve terfi merkezi bağlantılarının sonucunda proje yakın zamanda sisteme dahil edilecek. Böylelikle yeni hat Köyiçi mevkiinin gelecek nüfus potansiyeline de sorunsuz şekilde hizmet edecek.

BÖLGENİN ALTYAPI GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ

Terfi merkezi kurulumunu yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, “15 Temmuz Camili Mahallesi’nin hızla artan nüfusunu dikkate alarak başlattığımız projeyle bölgenin altyapısını uzun vadeli olarak güvence altına alıyoruz. Tamamını öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz ve 30 milyon liralık yatırımla evsel atık suların doğaya karışmasının önüne geçiyoruz. Projede ana hat imalatlarını tamamladık. Bölgenin atık sularını yeni hat sayesinde kayıpsız şekilde Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne yönlendirilerek çevreye zarar vermeden deşarj edeceğiz.” ifadelerini kullandı.