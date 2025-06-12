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Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, mağarada ele geçirilen malzemeler arasında şunlar yer aldı:

Mağarada bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir terörist mağarası, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağarayı tespit ederek kullanılamaz hale getirdi. Mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi. ANKARA (İGFA) - Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

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