İzmit Belediyesinde başkan yardımcılığı görevinde değişiklik yaşandı.KOCAELİ (İGFA) - Meclis üyeleri Vidan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, başkan yardımcılığı görevlerini tamamlayarak koltuklarını Erdem Arcan ve Celal Hülür’e devretti. Yeni başkan yardımcıları, 16 Haziran Pazartesi günü itibarıyla görevlerine başlayacak.

Yeni Başkan Yardımcısı Erdem Arcan’a; belediyenin saha hizmetleriyle yurttaşla iletişimini doğrudan etkileyen önemli müdürlükler bağlandı. Arcan’ın sorumlu olduğu birimler şöyle: Fen İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü.

Başkan Yardımcısı Celal Hülür’ün görev alanındaki müdürlükler şunlar: Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü. Celal Hülür’ün özellikle Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri üzerinden kent estetiği ve yaşam kalitesine yönelik hizmetlerde aktif rol oynaması bekleniyor.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAŞAR KARDAŞ’A BAĞLANDI

Öte yandan Veteriner İşleri Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’a bağlandı. Kardaş’ın sorumluluğundaki müdürlükler ise şöyle: Afet İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü. İzmit Belediyesinde gerçekleşen bu görev değişiklikleriyle birlikte, hizmetlerin daha koordineli ve etkin biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler’e bağlı müdürlükler: Emlak İstimlak Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü.

Başkan Yardımcı Seyhan Özcan’a bağlı müdürlükler: Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü.

Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu’na bağlı müdürlükler: Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü.