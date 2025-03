Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı anısına İstanbul’dan Çanakkale’ye yürüyüş başlatan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Keşan’a ulaştı. O dönemin askeri üniformasıyla yürüyen Gümüş, Keşan’da Yenimuhacir girişinde Belediye Başkanı Tamer Kıral tarafından karşılandı ve günün anısına kendisine Türk bayrağı hediye ederek teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nde yolunun "Şehitler yolu" olarak dile getiren Saffet Gümüş, yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“İsmim Safet Gümüş, Tokatlıyım, yaşım elli yedi. Torunundan dedeye vefa yürüyüşümüzü bu yıl nasip oldu. Yine Avcılar'dan başlattık. Bana desteklerini esirgemeyen Avcılar' belediye başkanımız Utko Caner Çaykara'ya ve Mehmet Yiğit'e katılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz şehitler yolu dedik. Bugün altıncı gün altıncı günde Keşan’a kadar gelebildik. Keşan’a geldiğimizde Yenimuhcaır Belediye Başkanımız Tamer Kral’a çok teşekkür ediyorum. Şehrin girişinde bizleri karşıladı. Vatanseverliğini gösterdi. Yolumuz tabii şehitler yolu dedik.

110 YIL ÖNCE BU YÜRÜYÜŞ ÜLKE İÇİN BAŞLADI

Bundan yüz on yıl önce Türkiye'nin dört bir yanından Tokat'tan, her ilden on beş yaşında gittiler. Niçin gittiler? Sebepler vardı. Vatan elden gidiyordu. Namus elden gidiyordu. Bayrak elden gidiyordu. Kur'an elden gidiyordu. O gavuru püskürtmek için on beş yaşında geldiler. Hey on beşliler. Hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı. On beşlileri gidiyor. Kızların gözü yaşlı. Bu bir ağıttır. On beş yaşında. Bir üç yüz on altıları geldiler buraya. Onların mekanları cennet olsun. Eğer onlar yüz on yıl önce oraya gitmeselerdi şu an bu al bayrağın altında biz yaşamamış olabilirdik. Belki de adımız farklı olabilirdi. Allah tüm şehitlerimizin mekanları cennet edilsin. Onları doğuran annelerin, tüm şehit annelerinin, gazi annelerinin ve ailelerimizin kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Söyleyecek söz yok. Bugün Ramazan orucum. Araştırdım. Yine orada bundan yüz on yıl önce oradaki Mehmetçiklerimiz oruç tutmuşlar. Tabii serpme sofra yok. Şu yemek, bu yemek seçme yok. Aç susuz uykusuz. Sade çiriş otu yiyerek. Iftarları yine süslü masalar değil. Iftarları sade bir matara su. Onun için şu an gençliğe söylüyoruz. Gençlik ve şu an Türkiye'de yaşayan Müslüman kardeşlerimiz. Şükretmesini bilelim. Şükrederim.”

Gümüş’ten sonra konuşan ve bu şehitler yolu yürüyüşü için teşekkür eden Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral’da konuşmasında şunları söyledi.

“Herkese selam ve saygıyla selamlıyorum. Saffet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu Çanakkale şehitlerimizi unutturmadığı için.

BİZİM SINIRLARIMIZ KALEMLE ÇİZİLMEDİ KANLA ÇİZİLDİ

Unutulmamalıdır ki bizim sınırlarımız kalemle çizilmedi, kanla çizildi. Bu ülke bize altın tepsi de hediye edilmedi. Savaşarak her karışında şehitlerimizin kanı bulunmaktadır. Bu sebeple her ne olursa olsun topraklarımıza, cumhuriyetimize her zaman sahip çıkmalıyız. Ben tekrar Saffet Bey'e teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bize bu toprakları vatan olarak armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve mekanları cennet olsun diyorum. Ruhları şad olsun. Teşekkür ediyorum. Sağolun.”

Saffet Gümüş bu karşılamanın ardından Çanakkale’ye doğru yürümek üzere Keşan’dan ayrıldı.