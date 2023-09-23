Ünlü sanatçı Candan Erçetin, Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde Bursalı dinleyicileri ile buluştu. Şarkılarıyla hem hüzünlendiren hem eğlencenin doruğuna çıkaran Candan Erçetin, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.ERSEL NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Ünlü şarkıcı Candan Erçetin sahne aldığı Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde bir birinden güzel tüm şarkılarını konser alanını dolduran binlerce hayranı için söyledi.

Candan Erçetin'in seslendirdiği tüm şarkılara eşlik eden Bursalıar yaklaşık 3 saat süren konser boyunca renkli görüntüler oluşturdular.

Konseri sırasında zaman zaman sevenleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Candan Erçetin, uzun bir aradan sonra Bursa ve Bursalılar ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek '' İyi ki Bursa'ya gelmişim. Bursa ve Bursalılar gerçekten çok özlemişim. Böylelikle hasret gidermiş olduk sepinizi çok seviyorum'' dedi.