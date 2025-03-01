Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ATO Congresium’da bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (Capital of Fashion-COF'25) açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - Başkent Ankara, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı’na (Capital of Fashion-COF'25) ev sahipliği yapıyor.

ATO Congresium'da 28 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarın açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, fuarın açılış konuşmasına “Öncelikle bu fuarın hem Ankara'mıza hem sektöre hayırlı uğurlu olmasını, bol kazançlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek başladı.

Konuşmasında sektörü ilgilendiren bir müjdeyi de veren Yavaş, Akyurt’ta yapılması planlanan Fuar Alanı ile ilgili şunları söyledi: “Çalışmalarımızda belli bir yere geldik. Şu andaki fuar alanına bir firma talip oldu. Hem fuar alanını öncelikle bitirecek hem yanına beş yıldızlı otel, AVM ve showroom projeleri var. Bu şekilde teklifte bulundu. Henüz görüşüyoruz. Fuar şirketi olarak yan yana henüz gelemedik ama en azından neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerimiz devam ediyor. Bir an evvel Ankara'ya kazandırırız ve inşallah buradan bütün dünyaya nice nice markalar çıkar.”

Fuarın ev sahibi Ankara Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Hayati Akbaba, “Bu fuar, sektörümüzün Ulusal ve Uluslararası Arena’da rekabet gücümüzü ortaya koyma fırsatı sunuyor. Hep birlikte, Türkiye’nin hazır giyim ve moda dünyasında yerini güçlendirirken, Ankara’yı modanın başkenti konumuna taşımayı hedefliyoruz.” diye konuştu.