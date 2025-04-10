Kocaeli'de Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik, ‘Akıl ve Zeka Oyunları’ yarışması düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenecek yarışmada,15 Nisan Salı günü Çayırovalı öğrenciler ter dökecek.

Çayırovalı öğrenciler için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte bir etkinliğin altına daha imza atacak.

Çayırova’daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ter dökeceği Akıl ve Zeka Oyunları’nda birçok alanda Çayırovalı öğrenciler, derece elde etmek için çaba sarf edecek.

15 Nisan Salı günü saat 10.00’da Türkan Göktürk İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek Çayırova 6. Akıl ve Zeka Oyunları’nda ilkokul öğrencileri; Motif, Küre, Abluka, Pentago ve Equilibrio oyunlarında hünerlerini sergileyecek.

Ortaokul öğrencileri ise, Mangala, Küre, Abluka, Kulami ve Pentago oyunlarında dereceye girmek için çaba sarf edecek.