Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu Play-Off Çeyrek Final ikinci maçında Çağdaş Bodrumspor’u konuk eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sahadan 88-75’lik galibiyetle ayrıldı ve süper lig yolunda adını Play-Off yarı finaline yazdırdı.KOCAELİ (İGFA) - Potada yoluna dolu dizgin devam eden Çayırova Belediyesi, Çağdaş Bodrumspor’u eleyerek, adını Play-Off yarı finaline yazdırdı. Bugün, muhteşem bir seyirci önünde Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Diante Watkins, Eray Aydoğan, Atakan Akçam, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Salonu dolduran seyircisinin de desteğini arkasına alan Çayırova Belediyesi, maça hızlı başladı. Temsilcimizin basketlerine karşılık veren Çağdaş Bodrumspor periyodu dengede götürse de ilk çeyrek 23-17’lik Çayırova Belediyesi üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotla beraber Çağdaş Bodrumspor, hücumda istediklerini daha fazla sahaya yansıttı ancak devre arasına 39-37’lik skorla üstün giden taraf Çayırova Belediyesi oldu.

BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞANDI

Tam bir heyecan fırtınasına sahne olan üçüncü çeyreğin ardından, seyircisinin de desteğini arkasına alan temsilcimiz, Merthan Mutlu, Koray Çekici, Ali Efe Barış ve Diante Watkins’ten bulduğu basketlerle bir anda farkı açtı ve maçı 88-75 kazanmayı başararak, seriyi 2-0’a getirerek noktaladı. Elde ettiği galibiyetle adını Play-Off yarı finaline yazdıran Çayırova Belediyesi’nde maç sonunda büyük bir sevinç hakimdi.

JAMARİ TRAYLOR’DAN 19 SAYI

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Jamari Traylor olurken, Merthan Mutlu’nun 16 sayısı, Diante Watkins’in 15 sayısı ve Ali Efe Barış’ın 13 sayısı galibiyette büyük bir rol oynadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yarı finaldeyiz. Play-Off Çeyrek Final serisinden galibiyetle çıkarak adımızı yarı finale yazdırdık. Takımımızın azmi, inancı ve sahadaki mücadelesiyle süper lig hedefine bir adım daha yaklaştık. Şimdi sıra yarı final zaferinde” dedi.

YARI FİNALDE RAKİP; EROKSPOR

Öte yandan, Çayırova Belediyesi’nin Play-Off Yarı Final eşleşmesindeki rakibi de netlik kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni iki maçta da yenerek bir üst tura yükselen Esenler Erokspor, Çayırova Belediyesi’nin yarı finaldeki rakibi oldu. Esenler Erokspor-Çayırova Belediyesi Play-Off Yarı Final serisi maç takvimi, ilk tur serilerinin sona ermesinin ardından federasyon tarafından duyurulacak.