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Çayırova Belediyesi Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim Aracıyla, Fuat Sezgin İlkokulu’nda eğitim alan Çayırovalı minikleri sıfır atık konusunda bilgilendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği sıfır atık çalışmalarıyla alkış alan ve hem ilçeye hem de belediyeye Sıfır Atık Belgesi kazandıran Çayırova Belediyesi, gelecek nesillerin sıfır atık konusunda daha duyarlı ve daha bilinçli yetişmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin doğayla dost ve bilinçli nesiller yetiştirmek için hayata geçirdiği kısa adı EKOBÜS olan Mobil Atık Getirme Merkezi ve Eğitim Aracı, bugün Fuat Sezgin İlkokulu’ndaki minik Çayırovalılara sıfır atık konusunda bilgi verdi. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, okula getirdikleri Mobil Atık Getirme ve Gezici Eğitim aracıyla birlikte minik öğrencileri bilgilendirdi.

SIFIR ATIK KONUSUNDA BİLİNÇLENDİLER

Çayırova Belediyesi’nin 99 model otobüsten tasarladığı mobil eğitim aracını inceleyen minik öğrenciler, sıfır atık anlayışıyla hazırlanan ürünleri yerinde gördü ve çevre noktasında bilinçlendi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerin verdiği eğitim kapsamında, öğrencilere hangi atıkların geri dönüştürülebileceği, hangi noktalardan geri dönüşüme katkı sağlayabilecekleri anlatılırken, sıfır atık çalışmalarının da çevremiz için ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Fuat Sezgin İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, bu anlamlı etkinlik için Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti.