CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaştığını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerek Saraçhane'deki eylemlerde, gerekse de Silivri'deki ziyaret sonrasında yaptığı açıklamaları eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaştığının göstergesi olduğunu söyledi.

"Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir" diyen Çelik, bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak gördüğünü ifade ederek, "Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır" dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1904471249067118825

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka birşey değildir" diyerek CHP yönetiminin konuyu saptırmayarak, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

"CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir" diyen Çelik, "Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hakettiklerini layıkıyla veririz" diye konuştu.