Geçen hafta kapılarını düzenlenen muhteşem bir etkinlikle açan parkta Büyükşehir Belediyesi tarafından sinema geceleri de düzenlenmeye başladı. İlk film olarak gösterilen “Dondurmam Gaymak” izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Aydın’da hava sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyrederken sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’a kazandırdığı parklarda serinliyor. Yeni açılan Mimar Sinan Parkı da vatandaşların uğrak noktalarından oldu. Parkta, vatandaşların daha güzel vakit geçirebilmeleri için özenle seçilen filmler de gösterilmeye başlandı.

Parktaki film gösterimlerine Türk sinemasının Ege şivesiyle çekilen en iyi filmlerinden olan “Dondurmam Gaymak”la başlandı. Senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği, profesyonel oyuncu olarak sadece Turan Özdemir’in rol aldığı film izleyicileri kahkahaya boğdu.



Vatandaşlar film gösteriminin yanı sıra kendilerine ikram edilen patlamış mısır ve limonata için de Çerçioğlu’na teşekkür etti.