Yapay zekaya dayalı sohbet robotu ChatGPT’ye entegre edilen alışveriş özelliği, dijital pazarlama dünyasında büyük yankı uyandırdı.İSTANBUL (İGFA) - ChatGPT’nin alışveriş özelliği, dijital reklamcılığı dönüştürüyor. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, yapay zekânın kişiselleştirilmiş reklamlar ve SEO’nun artan önemine dikkat çekti.

Dijital pazarlama sektörü, yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni bir döneme giriyor. ChatGPT’ye eklenen alışveriş özelliği, kullanıcı odaklı reklam modelleriyle sektörde çığır açıyor. Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ChatGPT, Google ve Meta’ya alternatif, etkileşimli ve niş bir reklam mecrası oluşturuyor. Kullanıcının sorularını analiz ederek anında kişiselleştirilmiş reklam sunma imkânı, reklam körlüğünü aşabilir. Blog içerikleri ve yapay zekâ destekli içerik yönetimi daha kritik hale gelecek” dedi.

Kaplan, ChatGPT’nin uzun ve net kullanıcı sorgularına yanıt verirken ürün görselleri, fiyatları, yorumları ve mağaza linkleri sunduğunu belirtti.

Örneğin, “1000-3000 TL arası akıllı erkek saati öner” gibi bir sorguda sistemin web’deki bloglar, forumlar, YouTube videoları ve haber sitelerini taradığını belirten Kaplan, “Ürünlerin yalnızca kendi web sitenizde değil, farklı platformlarda da yer alması önemli. Bu, ChatGPT gibi sistemler için referans oluşturuyor. SEO’nun ve çok kanallı içerik stratejisinin değeri artacak” diye konuştu.