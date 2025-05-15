Çanakkale Belediyesi ve ÇOMÜ ortaklığı ile 15-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Doğa ve Kuş Göç Festivali, etkinliklerle başladı.ÇANAKKALE (İGFA) - 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Atikhisar Köyü Piknik Alanı'nda katılımcıların kayıtlarının alınmasıyla başlayan festival, doğaseverler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. ÇOMÜ Öğretim Üyeleri, ziyaretçilere önce kuş fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisini gezdirirken, ardından da kuş gözlem ekipmanları tanıtılarak kuş gözlemi yaptırdı.

Festival, Atikhisar Köyü Piknik Alanı'nda kurulan atölyeler, söyleşiler ve çeşitli etkinlikler ile 16 Mayıs Cuma günü düzenlenecek olan kapanış programının ardından sona erecek.

Festivale katılmak isteyen kentlilerimiz için ise otobüs seferleri olacaktır. Festivalin programı ve etkinlik alanına ulaşım için gerçekleşecek otobüs seferleri bilgisi şöyledir;

16 MAYIS 2025 (Cuma)

09.00-10.00 Kayadere Köyü Kuş Gözlem Yürüyüşü

09.00-14.00 Suvla Tuz Gölü Kuş Gözlem Turu

15.00-16.00 Çocuk Atölyeleri

13.00-16.00 Doğada Spor ve Kamp Etkinlikleri (Dart, Bocce, Voleybol)

14.00-15.00 Kayadere Köyü Kuş Gözlem Yürüyüşü

16.00- 18.00 Sunum Etkinlikleri

1- Yaşadığımız Ekosistemde Bilinçli Rol Üstlenmek / Dr. Öğr. Üyesi Defne YILMAZ

2- Amfibi Türlerinin Ekosistemdeki Önemi / Prof. Dr. Çiğdem GÜL

3- Sürüngen Terapisi / Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU

4- Böcek Türlerinin Ekosistemdeki Önemi / Doç. Dr. Şahin KÖK

5- Yaban Hayatında Mikro ve Nanoplastikler / Doç. Dr. Ahmet Ali BERBER

6- Çanakkale Kuş Ekoturizm Potansiyeli / Dr. Öğr. Üyesi İbrahim UYSAL

18.00-18.30 En iyi Kuş, Festival ve Doğa Fotoğrafı Kategorilerinde Ödüllerin Verilmesi

18.30 Festival Ödül ve Plaket Takdimi / Kapanış Konuşmaları

Otobüs Sefer Saatleri ve Yeri:

16.05.2025 CUMA

SAAT:

KALKIŞ:

VARIŞ:

09.00

TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÖSEM ÖNÜ

KAYADERE KÖYÜ PİKNİK ALANI

09.00

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖNÜ

KAYADERE KÖY Ü PİKNİK ALANI

09.30

KAYADERE KÖYÜ PİKNİK ALANI

ECEBAT SUVLA TUZ GÖLÜ

14.00

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖNÜ

KAYADERE KÖYÜ PİKNİK ALANI

14.00

ECEBAT SUVLA TUZ GÖLÜ

KAYADERE KÖYÜ PİKNİK ALANI

18.00

KAYADERE KÖYÜ PİKNİK ALANI

ÇANAKKALE BELEDİYESİ ÖNÜ

18.30

KAYADERE KÖYÜ PİKNİK ALANI

TERZİOĞLU KAMPÜSÜ ÖSEM ÖNÜ

