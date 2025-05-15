Tabit’in kurucuları tarafından geliştirilen AgriGO.AI, çiftçilere WhatsApp üzerinden yapay zekâ destekli bilgi sunuyor. Kurulum gerektirmeyen platform, tarımın tüm paydaşlarına özel çözümlerle kırsalda bilgiye erişimi kolaylaştırıyor.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye’de tarımın dijital dönüşümüne öncülük eden Tabit’in kurucuları Tülin Akın, Coşkun Yıldırım ve Ercan Balcı, yeni nesil tarım asistanı AgriGO.AI’yi hayata geçirdi.

WhatsApp üzerinden çalışan platform, çiftçilerin ürünleriyle ilgili sorularına yazılı, sesli veya görsel yanıtları saniyeler içinde sunuyor.

AgriGO.AI, yalnızca çiftçilere değil; tohum, zirai ilaç şirketleri, bankalar ve sözleşmeli tarım kuruluşlarına da hitap ediyor.

Hedefli ürün tanıtımları, dijital satış kanalları, finansal çözümler ve veriye dayalı karar desteği gibi özelleştirilmiş hizmetler sunuyor.

Kurulum gerektirmeyen yapısıyla her yaştan çiftçiye ulaşan AgriGO.AI, kırsalda teknolojiye erişimi sınırlı üreticiler için bilgiye erişimi demokratikleştiriyor.

Tabit Kurucu Ortağı Tülin Akın, “Yapay zekâ, tarım gibi stratejik alanlarda olmazsa olmaz. 21 yıldır çiftçilerle sahadayız. AgriGO.AI ile yenilikçi teknolojileri aile çiftçilerine taşıyarak verimliliği artırıyor, sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırıyoruz” dedi.