Tüpraş’ın “Sporun Engelsiz Gücüyle Enerjimiz Geleceğe” sloganı ile desteklediği Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Engelliler Spor Kulübü (BESK) Basketbol Takımı, 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir dostluk maçı oynadı.İSTANBUL (İGFA) - Tüpraş’ın sponsoru olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Batman Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla dostluk maçında parkeye çıktı.

Dostluk maçına Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman BESK Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ile Beşiktaş’ın ve Tüpraş’ın üst düzey yetkilileri ve çalışanları katıldı.

Gerçekleşen dostluk maçında Beşiktaş Tüpraş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 41-25’lik skorla kazandı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, sporun birleştirici gücünü, azmi ve mücadeleyi en güzel haliyle sahaya yansıtan Beşiktaş ve Batman tekerlekli sandalye basketbol takımlarına yürekten başarılar diledi. Beşiktaş’a her alanda destek veren Koç Grubu’na; stadımızın sponsoru olan, aynı zamanda bu anlamlı organizasyona da destek veren Tüpraş’a teşekkür eden Adalı, "Onların katkıları; engellerin değil, imkânların konuşulduğu bir spor dünyasının kapılarını aralıyor. Bugünkü karşılaşma, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun sahaya yansımasıdır. Hep birlikte daha kapsayıcı bir geleceği inşa edeceğimize inancım tam" diye konuştu.