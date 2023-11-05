Bunlar da ilginizi çekebilir

Partililerin de hazır bulunduğu anma töreninde konuşan Genel Başkan Özel, 3'üncü Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i vefat yıldönümünde mezarı başında il başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte andıklarını belirterek, "Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Eceviti' örnek alan yürüyüşümüz dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı. Sayın Genel Başkanımıza layık olmaya çalışacağız. Partimizi iktidar yapma yolunda Onu örnek alacağız" diye konuştu.

CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel, 'genel başkan' sıfatıyla Bülent Ecevit’i ölüm yıl dönümünde kabrini ziyaret etti. ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 3'üncü genel başkanı Bülent Ecevit’i ölüm yıl dönümünde kabri başında andı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.