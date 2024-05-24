Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanlığı, Büyük Emekli Mitingi için otobüs kaldıracak. CHP Keşan İlçe Sekreteri Muzaffer Özcan, Genel Merkezin 26 Mayıs 2024 Pazar günü Ankara’da düzenleyeceği miting için 25 Mayıs 2024 Cumartesi saat 23.00’te Keşan Hükümet Konağının önünden hareket edileceğini bildirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısından mitinge çağrı yaptığını kaydeden İlçe Sekreteri Özcan, “Genel Başkanımız Özel, ‘Gerekirse önünüze düşer, hakkınızı alırız demiştik. O gün bu gündür! 26 Mayıs Pazar. Yer Tandoğan Meydanı. Saat 14.00. Bütün emeklileri, bütün emekçileri, emeklilere sahip çıkan herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz.’ diyerek emeklilere çağrıda bulundu. Biz de Keşan’daki emeklilere çağrıda bulunuyoruz. 25 Mayıs Cumartesi Hükümet Konağı önünden saat 23.00’te Ankara’ya hareket edeceğiz. Ankara Büyük Emekli Mitingine tüm emeklilerimizi davet ediyoruz.” dedi.

Mitinge gitmek isteyen emeklilerin CHP Keşan İlçe Sekreteri Muzaffer Özcan’a 0 542 686 13 96 no’lu telefondan ulaşmaları istendi.