CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla başlattığı mitinglerin ikincisi Beylikdüzü’nde düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde düzenlenen binlerce kişinin katıldığı CHP'nin mitingde, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın mesajları okundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri ve belediye başkanlarının yer aldığı mitingde, Marmara Cezaevi’nden tahliye olan gençler de Özel’e eşlik etti.

BAŞKANLARIN SİLİVRİ'DEN MEKTUPLARI OKUNDU

Silivri’den mektup gönderen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Her zamankinden daha kararlı, inançlı ve güçlüyüz. Zindanlarınızla bizi yıldıramayacaksınız. İyiler, haklılar kazanacak,” dedi. Çalık, Beslenme Saati projesi, kreşler ve deprem yardımları gibi hizmetlerini vurgulayarak, “Bu topraklara bahar getireceğiz” mesajını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Silivri’den gönderdiği mesajda, “Beylikdüzü’nde ayrımcılığı reddettik, dayanışmayı başardık. Mehmet Murat Çalık’la birlikte haykırıyoruz: Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Adaletin iktidarını kuracağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu karanlığı yenerek başkanları Silivri’den alacaklarını öne sürerken, "Erken seçimle demokrasiyi gençlerle, işçilerle, kadınlarla kazanacağız” dedi.

ÖZEL: “DURMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ, SUSMAYACAĞIZ”

Bu arada mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, milletin iradesi her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

19 Mart darbesine direnenlerle, 19 Mart Çarşamba akşamı başlayıp 26 Mart gününe kadar 7 gün 7 gece Saraçhane'de İstanbul'un iradesine Türkiye'nin yarınlarına sahip çıktıklarını anımsatan Özel, "O gün İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, ona sahip çıkmak için toplanan milyonlara şöyle seslendik: 'Millet büyüktür, milletin iradesi her şeyin üzerindedir' dedik.Şimdi buradan o büyük yürüyüşün başladığı yerden bir kez daha sesleniyor: 'Millet büyüktür, millet büyüktür, millet büyüktür" diye konuştu.

"Ekrem ve Murat başkanlar çıkana kadar durmayacağız" diyen Genel Başkan Özel, "Beylikdüzü, Çalık’ın emeğiyle örnek oldu. Onun hizmetleri takdir ediliyor” diyerek mücadele vurgusu yaptı.

Mitingde, İmamoğlu ve Çalık’ın aileleri de kalabalığı selamladı.

CHP, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.