Aydın’da yerel seçim tarihi yaklaştıkça siyaset arenasındaki gerilim de hat safhaya çıkıyor. Son zamanlarda gündeme gelen personel krizi Efeler Belediyesi’ne sıçradı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin’in başkan seçilmesi durumunda şu an aktif olarak belediyede çalışan personellerin işlerine son verileceği iddiaları ortaya atıldı.

CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Yetişkin, yaptığı basın açıklamasıyla ortaya atılan iddiaları reddetti. İddiaların asılsız olduğu belirten Anıl Yetişkin, hiçbir personelin işten çıkarılmayacağının sözünü verdi.

CHP’li Yetişkin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yerel seçimler yaklaştıkça kaybetme korkusu içinde olanlar, emekçi kardeşlerimizin üzerinden propaganda yapıyor. CHP kuruluşundan bu yana emeği her alanda, her ortamda savunmuştur. Bizler, altı okun gölgesinde emek ve eğitimin siyaseti olmaz anlayışı ile tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirdik.

Bizler 1 Nisan sabahı göreve geldiğimizde; Efeler Belediyemizde çalışan hiç bir arkadaşımız işten çıkarılmayacaktır. Bizler emekçi kardeşlerimizin bu süreçte neler çektiğini, ekmekleri tehdit edildiğini bildiğimiz için hepsine her zamankinden daha fazla sahip çıkacağız. Yaşanan ekonomik krizin emekçi kardeşlerimizin hanelerine yansımasının önüne geçmek için maaşları en az 30 Bin Türk lirası olacaktır. Her bir emekçi kardeşimizin sosyal yaşantısına pozitif etki edecek projelerimiz ile emekçi kardeşlerimizin her daim yanında olacağız.

Mutlu kentler mutlu insanların yüzündeki tebessüm ile inşa edilir. Efelerde yaratacağız mutlu ve marka kent imajının temeli emekçi kardeşlerimizin emekleri ile gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla belediyemizin çatısı altında birlikte çalışmaktan onur duyacağımız çalışma arkadaşlarımız ile ortak gruplar kuracak ve onların aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği projeler ortaya koyacağız. Bu zamana kadar aileme, şehrime hep sahip çıkan bir anlayış ile yaşantımı sürdürdüm. 1 Nisan sabahı bir aile ortamında hep birlikte Efelere hizmet edeceğiz.

Çalışanlarımızın her bir hakkını teslim edecek, alın terleri geciken günlerde değil tam zamanında günü gününe hesaplarına yatırılacaktır. Efe yürekli emekçi kardeşlerimiz size söz bu şehri hep birlikte kalkındıracağız. Bu şehirde ekmeği ile görüşü ile tehdit edilmeyen; yüzü hep gülen, mesaisine gelirken huzurla gelen bir aile ortamına çok az kaldı. 1 Nisan sabahı görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.”