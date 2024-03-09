Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yazılı basın açıklaması yayınladı. CHP'li Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, sözde milletin vekili. Milletin vekili yalan söyler mi? Vallahi uyarıldığı halde bu söylemlere devam ediyor, çünkü seçimi kaybedeceğini anladı. Bu sonuçları kendisi de biz de biliyoruz. Aradaki fark kapanacak gibi değil. Onun için başladılar, iftiraya kumpasa. Sayın Savaş’a sesleniyorum; rakibiniz bir kadın, lütfen kendi eşinizin de bir kadın olduğunu unutmayın, centilmence yarışın. Bu size tavsiyemizdir. Aydın Milletvekili Mustafa Savaş maalesef doğruları söylemiyor. "Yalan söyleyerek halkı mı kandırmaya çalışıyorsunuz" diyeceğim ama" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı