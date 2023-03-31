Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Aday Adayı Ecz. Ali Çankır, Aydın'ın dört bir yanında vatandaşlar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan Ayı'nın başlaması ile birlikte iftar sofralarında Aydınlılar ile buluşmayı gelenek haline getiren Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Millet İttifakı İlçe Başkanları ve vatandaşların da bulunduğu iftar programında Çankır, Nazillili hemşehrileri ve muhtarları ile sohbet ederek hayırlı Ramazanlar diledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını da Nazillilere ileten Çankır, iftar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzurun ve bereketin ayı Ramazan'da sofralarımızı hemşehrilerimiz ile büyütmeye devam ediyoruz.

Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi'nde kurulan iftar soframızda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, İl Başkanımız Hikmet Saatçı ve İl Yönetimimiz, Aydın Milletvekilimiz Süleyman Bülbül, Nazilli İlçe Başkanımız Serdar Alptekin ve İlçe Yönetimimiz, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Nilgün Aktaş, Millet İttifakı İlçe Başkanlarımız, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz ile bir aradaydık.

Birlik ve beraberliğin daim olduğu sofraları halkımızla buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

