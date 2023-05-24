Hayata geçirdiği projeler ile üretimi destekleyen ve üreticilerin yaşamına dokunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kızılcaköy Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Atay, burada kurulacak olan köy pazarı hakkında vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi, sürecin ortak kararla ilerleyeceğini açıkladı.

Kadın üreticilerin ağırlıklı olarak yer alacağı, 11 Haziran Pazar günü açılması planlanan köy pazarında; yerli üreticilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin yanı sıra, çeşitli ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Projenin mahalleye maddi ve manevi kazanç sağlayacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Pazar sayesinde buraya çok fazla insan gelecek. Kısa bir süre içerisinde Kızılcaköy Mahallesi bir cazibe merkezi haline dönüşecek. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan yerel üreticilerimize de rahat bir nefes aldıracak. Başta mahalle sakinlerimiz olmak üzere Efelerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Projeden memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, Başkan Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.