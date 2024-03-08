Gökmen mesajında kadınların toplumumuzu en önemli mihenk taşları olarak hayatın her alanında olmaları gerektiğini ve ülke kalkınmasındaki paylarının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Kadınların Türk milletinin tarihinin her sayfasında hep hak ettiği konumda yer aldığını ifade ederek, onlardan kadınların verdiği ilhamın dünyayı daha güzel bir yer haline getirdiğini dile getirdi.

” Kurtuluş Savaşı’nda vatanımızın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan Türk Kadını, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda yerini almıştır. Kadınlarımız, bir anne olarak kültürlü ve sağlıklı nesiller yetiştirme gayretiyle güçlü bireylerden oluşan aileler ve bu ailelerden oluşan gelişmiş sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmek gibi ulvi bir görev üstlenmekte ve mensup olduğu meslek dalında canla başla çalışarak, içinde bulunduğu topluma faydalı olmaya çalışmaktadır. Medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve Kadınlarımızın Hak ve Hukuklarının çiğnenmemesi konusunun altını önemle çizmiştir. Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların daha mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin asli görevi olmalıdır. medeniyetimizin kadına böylesine değer vermiş olması, kadının ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Gelecek günlere güvenle bakabilmek, kadını ve kadın haklarını önemsemek ve hak ettiği değeri vermekle mümkündür. Kadının, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatta hak ettikleri yeri aldığı toplumumuzda, daha iyiye, daha güzele en hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz. Gelişen dünyamızda kadınların toplum hayatındaki önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Kadınlarımızın her koşulda baş tacı edilmeleri ve hak ettikleri saygıyı görmeleri esastır. Kalkınmış ve gelişmiş bir toplum olma ideali, kadınlarımız olmadan mümkün değildir. Bu vesileyle bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” dedi.