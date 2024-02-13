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CHP Isparta Milletvekili H.Yalım Halıcı, Bitlis’te ortaokulda öğrencilerine, yaptırılan şeytan taşlama provasına “Dini duygular istismar edilerek cemaat veya tarikatların eğitim kurumlarını kuşatması önlenmelidir. Laik milli eğitim ilkelerine aykırı uygulamalara son verilmelidir” sözleriyle tepki gösterdi.ISPARTA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili H.Yalım Halıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak yürüttüğü “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) projesi protokolünün kamuoyundaki tüm tepkilere karşın uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Bitlis’te bir ortaokula temsilen konan maket etrafında tavaf eden öğrencilerin şeytan taşlama provası kapsamında sınıf duvarlarına taş fırlattığı görüntülere tepki gösteren Halıcı, “Bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı için ülkemiz beyin göçü veriyor. Bilime, araştırmaya, yeniliğe yatırım yapılmadığı için uzaya sadece turist olarak gidebiliyoruz. Dini duygular istismar edilerek cemaat veya tarikatların eğitim kurumlarını kuşatması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

"MEB CEMAATLERİN ETKİ ALANI OLMAKTAN KURTARILMALI"

Eğitimde laikliğin önemine vurgu yapan Halıcı, “Okullarda güvenli ve huzurlu eğitim ortamı sağlanmalı, okullarda ve yurtlarda cemaat baskısına, laik milli eğitim ilkelerine aykırı yapılanmalara son verilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı cemaatlerin etki alanı olmaktan kurtarılmalı, eğitim kadrosunun her düzeyinde liyakat esası uygulanmalıdır. Demokrasi, insan hakları, hoşgörü kültürünü okul sürecinde yaşayarak öğrenmek ve özümsemek için Demokrasi Bilinci konusu, okullarda uygulamalı ders olarak okutulmalıdır” dedi.