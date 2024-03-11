Coşkunun hâkim olduğu salonda tüm Didim’e seslenen Gençay “Gönlümüz ve kapımız herkese açık; ortak akılla Didim’i yöneteceğiz.” dedi.

CHP Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay, projelerini düzenlediği lansman toplantısıyla tanıttı. Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen tanıtım toplantısına CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, İl ve İlçe yöneticileri, belediye meclis üyesi adayları ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından CHP adayı Gençay’ın tanıtım videosu yayınlandı.

Ardından CHP Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay, projeleri slayt eşliğinde etkinliğin sunuculuğunu yapan Mertcan Gür tarafından tek tek tanıtıldı. Turizm’den Tarıma, İstihdamdan yeşil alanları, Belediyenin hizmet yapısından çocuk ve gençlere yönelik projelere, kooperatifçilikten ekolojik tarıma ve yenilenebilir güneş enerji sistemlerine kadar çeşitli başlıklar altında hazırlanan bir çok proje tanıtıldı.

“SİZLERLE VE DİDİMLE BİRLİKTE BÜYÜDÜM”

Tanıtım toplantısının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe denk gelmesiyle konuşmasına önce kadınlar gününü kutlayarak başlayan Gençay’ın heyecanı dikkatlerden kaçmadı.

“Konuşmamın ayrıntılarına geçmeden önce, emeğin itici gücü kadın dostlarımın Dünya Emekçi Kadınlar gününü izninizle kutlamak isterim. Bu yolda canını ortaya koymuş fedakar kadınları sizlerin huzurunda saygıyla anarken, emeğini her alanda ortaya koyan tüm kadınlarımızın da emekçi kadınlar günü kutlarım.

1993 tarihinde daha yirmili yaşlarımda sevgili eşim ve hayat ortağım Garip Gençay ve daha kırkı yeni çıkmış evladımla geldiğim Didim’de otuz küsur yıldır hiçbir yere gitmeden sizlerle, Didim ile birlikte büyüdüm, olgunlaştım. Daha 6 bin nüfuslu küçük kasabayken geldiğim Didimin 102 bin nüfuslu bir kent olana kadar her anına şahitlik edebilme fırsatım oldu. Bu sebepten Didim’in sorunlarını biliyorum. Daha güzel olanı ise bu sorunların çözümlerini de biliyorum.

Kış aylarında yüzbin nüfusa, yaz aylarında bir milyonu geçen misafirlerimizin yoğunluğundan kaynaklanan teknik alt yapı sorunlarını, turizm cenneti olan Didim’de esnafımızın 1.5-2 ayla sınırlı olan sezonunun 365 güne yayılması gerektiğini biliyorum. İlçemizin alt yapı, kanalizasyon, yol, temizlik, sosyal donatı, doğalgaz, sokak ve caddelerde bank ve tuvalet eksikliğini biliyorum. Ve bunları yapmanın her belediyenin asli görevi olduğunu biliyorum. Bu sebepten bunları size proje diye anlatmayacağım. Bu sorunları çözmek bizim zaten asli görevimizdir. Ve göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bunları çözmeye hızlıca başlayacağız.” İfadelerini kullandı.

“DİDİMİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Cumhuriyet Halk Partisinin Alevi kökenli ilk kadın belediye başkan adayı olarak bu seçimlerde yer alacağını belirten CHP’li Gençay, kendisine gösterecekleri destekle Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Kadını olarak tarihin sayfalarında yer alacaklarını söyledi.

“Sizlerle birlikte bu kadim kenti bir turizm cenneti, bir tarım merkezi, muasır medeniyetler ölçeğinde bir şehir yapmak için bütün gücümle çalışacağım. Koltukların gelip geçici olduğunu biliyorum. Mevkilerin ebedi olmadığını biliyorum. Bu cihana hükmeden Sultan Süleyman’ın tabutundan bir elini dışarıda tuttuğunu ve bu dünyadan üryan göçtüğünü de biliyorum. Bize biriktirdiğimiz anılar, onurlu bir yaşam ve çocuklarımıza bırakacağımız lekesiz bir hayat için yaşadığımızı da biliyorum. Bu topraklar onlarca medeniyetin beşiği olan topraklardır. Bu topraklar onlarca kralın, imparatorun yönettiği topraklardır. Kültürümüzün farkındayız. Geçmişimizin farkındayız. Fakat bizleri bağımsızlık ateşiyle tanıştıran bir ilerici neslin, Kuva-i Milliye ruhunu aşılayan atalarımızı da tarihte ayrı tutmak zorundayız. Gönlümüz ve kapımız herkese açık; ortak akılla Didim’i yöneteceğiz. Bu sebeple aydınlık yarınlar için çok çalışarak Didim, Aydınımızın en güzel yeri olmayı fazlasıyla hak ediyor.” Dedi.

“GALİP HOCA AYDIN’DA DEVRİM ATEŞİNİ YAKMIŞTIR”

Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay’ın tarihten örneklere de yer verdiği konuşmasında 1919 yılında İzmir Ödemiş’ten ayrılarak Galip Hoca takma adıyla Kuva-i Milliye’ nin temel taşlarından Celal Bayar’a değindi.



“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Cumhurbaşkanı, Kuva-i Milliye’nin İzmir ve çevre illerindeki temel taşlarından olan Sayın Celal Bayar; Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı’nın müşkül duruma düşmesiyle, İzmir'de Millî Mücadele çalışmalarına başlamış, mandacılığa karşı çıkmış, silahlı mücadele fikrinin

oluşmasına gayret etmiştir. İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidardan düşmesi ve üyeleri hakkında soruşturma ve tutuklamaların başlamasıyla, Celâl Bey, Mart 1919'da İzmir'den ayrılmış, Ödemiş ve civarından başlayarak millî mücadele faaliyetlerini yürütmüştür. Milli Mücadeleyi Aydına yaymak için Ödemiş'ten ayrılmış ve kılık değiştirerek 'GALİP HOCA' takma adını almış, çalışmalarını sürdürmüş ve Aydında devrim ateşini yakmıştır. Bu gün aynı inanç ve azim ile bizler buradayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet Payidar olabilmesi için bütün gücümüzle bulunduğumuz her mevziide Kuva-i Milliye Ruhuyla, ATATÜRK ilke ve inkılaplarının ilelebet yaşaması için çalışacağız.”

“Ey Aydınlanmanın başkenti, ey Efelerin Diyarı, Ey Torosların, Yörüklerin Türk Milletinin yıkılmaz kalesi, ey Atamızın inancını diri tutan çoban ateşinin sahibi Didimliler ayağa kalkın,Kalkın! Ayağa kalkın! Hepiniz ayağa kalkın ve haykırın. Herkes duysun. Galip Hoca’nın evlatları artık görev başında. İçiniz rahat olsun. Birimiz yoksak hiçbirimiz yokuz bunu unutmayın. Hep birlikte inanıp başaracağız. Türkiye İttifakını Didim’de benimle, Aydın’da Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu Başkanımla iktidar yapacağız. Sağolun varolu.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Konuşmanın ardından CHP Didim Belediye meclis üyesi adayları tek tek tanıtıldı. Tanıtım toplantısının ardından CHP’li Gençay ile CHP Aydın Milletvekilleri ile partililer ilçe seçim ofisinde partililerle bir araya geldi.

CHP Didim İlçe seçim ofisinde ise CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı yaptıkları konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak 31 Mart yerel seçimlerinde Didim’de yeni bir destan yazılacağını dile getirdi. CHP’li Vekiller tüm partililere hem Gençay’a hem de Aydın BŞB Başkanı Özlem Çerçioğlu’na destek vermelerini istedi.