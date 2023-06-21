Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yaşanan uzman hekim açığı nedeniyle erken doğum yapan bir anne adayının bebeğini kaybettiğini belirterek “Daha kaç anne ve bebeğin iflas etmişi sağlık sistemi nedeniyle ölmesi gerekiyor?” diye sordu.

Kuşadası’nda erken doğum yapan, ancak devlet hastanesinde kadın doğum uzmanı bulunmaması nedeniyle ambulans verilmeksizin Aydın’a sevk edilen ve yolda bebeğini kaybeden annenin yaşadığı olay CHP’li kadınların tepkisine neden oldu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı şunları söyledi: “Kuşadası’nda yaşayan CHP’li kadınlar olarak, yetki ve sorumluluk alanına bakmaksızın kentimizde yaşanan her türlü olumsuzluğu Kuşadası Belediyesi’ne mal etmeye çalışan iktidar partisi AKP’nin Kuşadası ilçe yönetimine ve onun bir parçası olan Kadın Kolları Başkanına “yaşamsal” birkaç sorumuz olacak?

Önceki gün erken doğum yapan sancılı ve kanamalı bir hasta Kuşadası Devlet Hastanesi’nde kadın doğum uzmanı bulunmaması nedeniyle doğuma alınmamış ve ambulans verilmeksizin Aydın’a sevk edilmiştir. Kuşadası’nda yapılan kontrollerde kalp atışları duyulan bebek yolda anne karnında ölmüş, anne 2 gün boyunca yaşam mücadelesi vermiş ve bebeğini kucağına dahi alamadan evlat acısı ile sınanmıştır.

Türk turizminin en önemli bölgelerinden olan ve yaz sezonu boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentimizin devlet hastanesinde kaç uzman hekim açığı bulunmaktadır?

Hekim yokluğu nedeniyle yaşanan anne karnında bebek ölümüne ilişkin son derece üzücü bu olay sosyal medyaya da yansımıştır. Söz konusu olay ile ilgili bilgi sahibi misiniz?

Eğer bilgi sahibi iseniz sorunu çözmek için ne gibi bir girişimde bulunacaksınız?

Bilgi sahibi değilseniz, neden değilsiniz?

Daha kaç anne ve bebeğin iflas etmişi sağlık sistemi nedeniyle ölmesi gerekiyor? Söyleyeceklerimiz bu kadar.”

