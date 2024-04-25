CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, 6 Şubat depremlerinde en çok yıkımın olduğu Hatay’da havaların ısınmasıyla sorunların arttığına işaret ederek, “En kaza dönen Hatay’da sıcak hava nedeniyle böcek istilası hastalık risklerini artırdı. Acil önlemler alınmalı” çağrısı yaptı.HATAY (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Kış aylarını çok zor koşullarda geçiren depremzedeleri havaların ısınması ile yeni sorunların beklediğine işaret eden Başkan Keskin, “Coğrafi koşullar ve deprem nedeniyle oluşan enkazlar böceklerin artmasına neden oldu. Havaların ısınması ile böcek istilası da arttı. Acil önlem alınmaz ise, vatandaşlarımızı ciddi sağlık tehditleri bekliyor” dedi.

KONUT SÖZÜ TUTULMADI

Depremzedelere verilen sözlerin hiç birinin tutulmadığına işaret eden Başkan Keskin, “Depremin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Ancak vatandaşımız hala konteynırlarda yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakıldı. Verilen konut sözü tutulmadı. Depremzedeler için toplanan paralar nereleri harcandı kimse hesap vermiyor. Tüm uyarılara rağmen deprem sonrası rastgele dökülen molozlar bugün ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Temiz suya, temiz havaya muhtaç hale getirilen Hatay halkı bunları hak etmiyor. Verilen sözleri tutun!” uyarısı yaptı.