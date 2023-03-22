CHP'li Başkan Mersin yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi: "Kızılay’ı artık skandallarıyla, beceriksizlikleriyle, sattığı çadırlarla, konserveleriyle biliyoruz. Ancak meğer Kızılay’ın hünerleri bunlarla sınırlı değilmiş. Market raflarında görmeye alışık olduğumuz, kimi zaman destek niyetiyle dahi satın aldığımız Kızılay maden sularında da kabul edilebilir değerin üst sınırının iki katı arsenik çıktı.



Defalarca istifaya çağrılan, skandal üzerine skandallarla gündeme gelen Kızılay Başkanı ve yöneticileri daha ne olursa istifa edecek diyorduk, şimdi bir de on binlerce şişe Kızılay maden suyunda arsenik yani zehir olduğu ortaya çıktı, hem de resmi raporlarda ama Kızılay başkanı yine orda koltuğunda oturuyor."



En fazla 50 gününüz kaldı



Mersin şöyle devam etti: "Bu adamın en fazla 50 gün daha o koltukta oturacağı, 15 Mayıs sabahı zaten asla o koltukta olmayacağı garanti, ama insan bir haya eder, insan bir utanır.



Canım memleketimizi ne hale getirdiniz, ne duyarsak duyalım, şaşırmıyoruz artık AKP sayesinde. Bakın daha dün içinde hasta olan ambulansa haciz gelmiş. Kanser hastası ambulanstan indiriliyor araca haciz konuyor. Alın size AKP tablosu alın size AKP Türkiye’si.



Bakın ramazan geldi diyoruz, oturulup hesaplanmış, bu yıl bir asgari ücretli aylık maaşıyla sadece pide alsa, sofrasından 39 pide eksilmiş, yani günde bir pideden fazla gitmiş. AKP’nin zamları, kötü ekonomi yönetimi milletin yiyeceği ramazan pidesini de sessiz sedasız sofrasından çekip almış. Kuru soğanın kilosu gelmiş 20 liraya oturmuş. Daha ne diyelim kıymetli dostlar. 3 zeytin 1 lira olmuş, 1 hurma 3,5 lira buyurun iftar açın açabiliyorsanız zeytinle hurmayla.



Kendileri binlerce liralık iftar sofralarına otursunlar, bizler mübarek ramazan ayında dahi yiyeceğimiz hurmayı sayalım öyle mi? Bu son ramazanları; iyiliğe, bolluğa, berekete, ucuzluğa şurada 50 gün kaldı, 50 gün daha sabır!..." Dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer