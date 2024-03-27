Eski Belediye Meydanında binlerce mahalle sakiniyle bir araya gelen Çerçioğlu ve Gökmen’i mahalle sakinleri “Aydın’ın Özlemi, İncirliova’nın Gökmen’i. El ele hep birlikte.” sloganları, meşale ve alkışlarla karşıladı.

Mitinge, Çerçioğlu ve Gökmen’in yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ile Acarlar’dan binlerce vatandaş katıldı.

Gökmen; “Acarlar’a Başkan yardımcısı”

Acarlar’da muhteşem bir sevgiyle karşılanan CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, daha göreve gelmeden Acarlar’ın en büyük isteklerinden biri olan Acarlar-İncirliova yolunu yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile uyum içerisinde Acarlar’ın tamamına eşit bir şekilde hizmet götüreceklerini vurgulayan Başkan Adayı Gökmen; “Göreve gelir gelmez yapacağımız ilk işlerden biri de Acarlar’ımıza yakışır bir hizmet binası ve Acarlar’dan bir belediye başkan yardımcısı sözü veriyorum” dedi.

İncirliova Belediye Meclisinde Acarlar’dan ciddi anlamda temsil edilmesi için çok sayıda meclis üyesi adayını listede gösterdiklerini hatırlatan Gökmen; “Başkaları gibi laf değil icraat yapacağız. Bunun en büyük örneği de Acarlar mahallemizden çok sayıda kardeşimizle birlikte İncirliova Belediye Meclisinde karar alacağız. Çünkü Acarlar bizim kalbimizdir. Acarlar ile birlikte İncirliova’mızın her mahallesine karış karış hizmet götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Çerçioğlu; “Acarlar’a 144 milyon yatırım”

Büyük bir sevgi gösterisi ile mikrofonu eline alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu”nu meydanda toplanan binlerce vatandaş alkış ve sloganlarla bağrına bastı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar Acarlar’a güncel değeriyle 144 milyonluk yatırım ve hizmet yaptıklarını vurgulayan Başkan Çerçioğlu; “Güzel Acarlar’ımıza bugüne kadar hiç kimse bu kadar büyük hizmet etmedi. Bu bir yerel seçim. Yerel Seçimlerde size kim hizmet ettiyse ona sahip çıkacaksınız. Hem Osman Başkanımız, hem de kendim için oylarınıza talibim” dedi.

Başkan Çerçioğlu’nun konuşması; “Aydın’ın “Özlem’i, İncirliova’nın Gökmen’i” sloganıyla kesen mahalle sakinleri 31 Mart’ta hem Osman Gökmen’e hem de Özlem Çerçioğlu’na destek vereceklerini söyledi.