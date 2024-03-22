Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı’ya ait olan pankartlar kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Köy yollarında asılı pankartları sökerek Koçarlı ilçesi Halil beyli yoluna atılan pankartları görenler pes artık dedi.

CHP Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı, yaşanan bu olayı şiddetle kınadığını, bunu yapanların ahlaktan yoksun, kirli siyaset peşinde koştuklarını dile getirerek, “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar. Çünkü biz sevgi saygı getireceğiz"dedi.

Haber: Mehemet Cemil Ağırbaşer