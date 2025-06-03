Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, TMO’nun 2025 buğday ve arpa alım fiyatlarını eleştirdi. Milletvekili Ün, “Maliyet artışlarının yanına yaklaşamayan fiyatlar, çiftçiyi batırma politikası" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili Ediz Ün, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını sert bir dille eleştirdi.

Milletvekili Ün, TMO’nun son iki yıldır çiftçiyi koruyacak bir fiyat politikası izlemediğini, açıklanan fiyatların üretim maliyetlerinin çok altında kaldığını vurguladı.

“FİYAT ARTIŞLARI MALİYETLERİN GÖLGESİNDE”

“Geçen yıl makarnalık buğdayda yüzde 11, ekmeklik buğdayda yüzde 12, arpada yüzde 4 artış yapıldı" diyen Ün, "Bu yıl fark primi dahil makarnalık buğdayda yüzde 15, ekmeklik buğdayda yüzde 23, arpada yüzde 38 artış var. Arpadaki artış yüksek gibi görünse de geçen yıl fiyatlar zaten çok düşüktü. İki yılda toplamda makarnalık buğdayda yüzde 35, ekmeklik buğdayda yüzde 46, arpada yüzde 47 artış oldu. Ancak aynı dönemde mazot yüzde 138, gübre yüzde 85, zirai ilaç yüzde 91, elektrik yüzde 76 arttı. Bu oranlar çiftçinin maliyetlerinin yanında yok hükmünde” diye konuştu.

Kuraklık ve zirai don gibi afetlerin üreticiyi zorladığını belirten CHP'li Ün, “AKP, çiftçiyi bilinçli şekilde batırıyor. Girdi maliyetleri fahiş, üretim fiyatları yetersiz. Çiftçi nasıl ayakta kalsın? AKP, çiftçinin tabutuna son çiviyi çaktı” dedi.

Türkiye’nin 36 yıldır ortalama 20 milyon ton buğday ürettiğini ancak AKP’nin ithalat öncelikli politikalarıyla buğday üretiminin gerilediğini ifade eden Ün, “AK Parti döneminde 106 milyon ton buğday ithal edildi, 29 milyar dolar ödendi. Bu para, yerli üretimi desteklemek için kullanılsaydı, Türkiye buğday ihraç eden bir ülke olurdu. Amaç üretim değil, ithalat” diye konuştu.

Hububat üreticilerine verilen fark prim desteğinin kaldırılmasını da eleştiren Ün, “Bu destek, çiftçiye teşvikti. Kaldırmak, üreticiye bir darbe daha vurmaktır. Çay üreticisine prim vermedikleri gibi, hububat üreticisini de yalnız bıraktılar" dedi.