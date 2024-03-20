31 Mart tarihine sayılı günler kala seçim çalışmalarında sürekli vites yükselten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Otomotiv sektöründe çalışanlarla bir araya gelerek projelerinden bahsetti.

Efeler’de faaliyet gösteren Zafer Ford Plaza, Auto King ve Toyota Parmaksızlar firmalarını ziyaret eden Anıl Yetişkin, firmaların Yönetim Kurulu Başkanları ve emekçilerle bir araya gelerek tek tek projelerini anlatarak destek istedi. CHP’li Anıl Yetişkin, ziyaretinde gördüğü ilgi ve memnuniyetinden dolayı çalışanlara teşekkür ederek fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Haber: Ömür Yapıcı