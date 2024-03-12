Aydın şehirlerarası otobüs terminalinin doğusunda yer alan ve Efeler Belediye mülkiyetinde bulunan araziye, hem modern bir rehabilitasyon merkezi, hem de evcil hayvan oteli yapacaklarını ifade eden Yetişkin, “Mevcut yönetim yasal görevleri olmasına rağmen yıllardır bu konuda bir proje tamamlayamadı, hayata geçiremedi. Büyükşehir Belediyemizin hizmete aldığı tesisin ardından biz de Efeler’in güneyinde 12 bin metrekare arazi üzerine benzer bir projeyi en geç 6 ay içerisinde faaliyete açacağız. En az 500 hayvan kapasitesine sahip olacak tesisimizde veteriner hizmetleri, kısırlaştırma, tedavi ve hatta sahipli can dostlarımıza ücretsiz otel hizmeti dahi vereceğiz. Sokak hayvanlarına çok büyük önem veriyoruz. Yalnızca 6 ayda bu tesisi tamamladığımızı bütün hemşehrilerimiz görecek. Efeler’de yaşayan her bir canın yanındayız. ” ifadelerini kullandı.

Efeler Belediyesi yıllardır rehabilitasyon merkezi açamazken, Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Başkan Adayı Anıl Yetişkin’in böyle bir projeyi açıklaması Efeler halkında büyük memnuniyet uyandırdı.