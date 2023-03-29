14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala 28. Dönem milletvekilliği aday adayları başvuruları devam ederken bu isimlerden biri de Yusuf Murat Genç oldu. CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’nda, İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kadın Kolları ilçe başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Aday adayı Yusuf Murat Genç, "Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılı meşalesinde Egenin incisi, Demokrasinin, Cumhuriyetin, hoşgörünün Kenti Kuşadası’ndan bir kıvılcım olmak için, sevgili eşim ve ailemin desteğiyle 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak, hukuk, yürüyüşünde bende varım" dedi.

Geçmişten günümüze yaptığm ticari ve beşeri başarılarımı sizlerin teveccühü ve gücü ile, Ulu Önderim Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, gazi meclisimize hizmet vermek için CHP Milletvekilliği Aday Adaylığımı açıklıyorum diyerek sözlerine başlayan CHP'li aday adayı Yusuf Murat Genç şu şekilde devam etti; "Gazi meclisinin çatısı altında Atatürk ilkelerine bağlı kalarak vatanıma hizmet etmek istemekteyim. 40 Yılı tamamlayan Turizm ve Ticaret hayatım içerisinde elde etmiş olduğum tecrübe ile sektörel boşlukları doldurmayı ve katma değeri yüksek inovatif projeleri hayata geçirmeyi hedeflemekteyim. Bunlar beni çok heyecanlandırmaktadır. Emsal taşıma: Çarpık gelişen ve depreme dayanıksız konut stoğunu düzenlemek amaçlı geliştirebilecek bir kentsel düzenleme çalışması, Gayrimenkulde vergi kaçağını engelleyecek gelişmiş ülkelerde uygulanan vergi sistemimize uygun dijital alt yapıyı sağlamak. Yenilebilir enerji kaynaklarının tarıma, doğaya uyumlu duruma getirilmesi, Yüksek katma değerli Turizm faaliyetlerinin bölgemizde 12 ay boyunca yapılması. Aydın Kırsalının gelir seviyesini artıracak tesislerin yapılması. Bireysel ve Takım sporlarında başarılar için öğrencilerimiz ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında entegrasyonu sağlamak, tüm Ticaret, Esnaf ve Mühendis odaları ile ayrı ayrı sinerji toplantıları yaparak yeni fikirlerin önünü açmak. Çekirdek ailelerin kültürel, sosyal ve ekonomik bağımsızlıkları için destekleyici projeler oluşturmak. Arge merkezlerimizin desteklenmesi ve geliştirilmesi Bütün bilgi ve birikimimi inovaktif bir şekilde kullanmak için çabalayacağıma söz veriyorum. Son olarak Bugün aramızda bulunmayan Milletvekillerimizden Sayın Bülent Tezcan, Sayın Süleyman Bülbül, Sayın Hüseyin Yıldız, il Başkanım Sayın Hikmet Saatçi ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e bugüne kadar bölgemize yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkürü borç bilirim.” Diyerek sözlerine son verdi.

CHP’li Aday adayı Yusuf Murat Genç kimdir

İnşaat sektöründe yer alan Yusuf Murat Genç Evli 2 çocuk Babası. Ürgüp’lü Anne ve Babadan 1972 yılında Nevşehir'de doğdu. Annesi İlkokul Öğretmeni, Babası ise ticaret ile uğraşıyordu. 1972-1978 yıllarında İstanbul İkitelli köyünde çocukluk yıllarını geçirdi.1978- 1990 yıllarında öğrenim hayatını İzmir'de sırasıyla; Agah Efendi İlkokulu, Alsancak Ortaokulu, Maltepe Askeri Lisesi ve Selma Yiğitalp Lisesinde tamamladı. 1990-1995 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2018 Yılında Anadolu Üniversitesi emlak yönetimi bölümünü bitiren Genç, İyi derece İngilizce ve orta seviye Almanca biliyor.

