Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kalmıştı. İkinci tur oylama sonucu belli oldu. Özgür Özel, ikinci turda 276 oy farkla CHP'nin 8'inci genel başkanı oldu.ANKARA (İGFA) -CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi ikinci turda oylama sonucunu Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.

İlk turda bin 366 kayıtlı delegenin 682’si Özgür Özel’e, 664’ü Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermişti. Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kalan oylama sonucuna ilşkin sandıklardaki oy sayımı tamamlandı.

İkinci tur oylama sonucuna göre Özgür Özel 812 oy alırken, mevcut başkan Kemal 536 oyda kaldı.

Hayatının en büyük onurunu ve gururunu yaşadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay delegelerine gösterilen teveccühten ötürü teşekkür etti.

"ESKİ BAŞKANLARIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım" diyen Özel, partili genel başkanlarını tek tek sayarak, "Onların koltuğunda oturmak ve onların emanetine sahip çıkmak hepimizin görevidir. CHP'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var. Buraya bir kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye çok konuşuldu. Bu salondan 130 milletvekilimin desteğiyle el ele, omuz omuza çıkıyorum. 81 il başkanımla girdim. Bu salondan kol kola, omuz omuza çıkıyorum. Umutsuzluğu umuda çevirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek için buna inandık. Siz de inandınız, umudu yükselttiniz. Umut içindeyiz.. Süreç boyunca istemediklerim kırdıklarım olduysa affola" dedi.

"YEREL SEÇİMLERE ODAKLANACAĞIZ"

5 ay sonraki yerel seçim sürecine odaklanacaklarını belirten Özel, 1,5 milyon üyelerine seslenerek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütüyle birlikte yarından itibaren seferberlik ilan ettiğini söyledi. "Durmayacağız, yılmayacağız, omuz omuza çalışacağız" diyen Özel, "Elimizdeki delegelerin tamamını yeniden kazanacağız ve büyük bir zaferi kazanacağız" diye konuştu. .

"HEP BERABER BÜYÜK ZAFERLER YAŞAYACAĞIZ"

Parti Meclisi, ön seçime ve tüzüğe yönelik her türlü iyileştirmede verilen sözleri zaman kaybetmeden tutacaklarını ifade eden Özel, ilk olarak Hatay ve Osmaniye'ye de ziyaretlerde bulunacağını söyledi. "Bundan sonra hep beraber büyük zaferler yaşayacağız" diyen Özel, "Zafer, bir adayın, ekibin değildir. Bugünkü zaferin tüm CHP'lilerdir. Biz tüm Türkiye'ye ve dünyaya parti içi demokrasiyi, çoklu yarışı, CHP'de genel başkanının demokratik seçimlerle değişebileceğini hep birlikte gösterdik. Şimdi CHP'deki değişim kendi içindeki merhaleyi katetmektir. El ele omuz omuza yerel seçim zaferi için yola çıkıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun" diye konuştu.