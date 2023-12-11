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Çiğli Belediyesi’nin katkılarıyla İzmir Mobilya Pazarlamacıları Derneği (İZMOP) tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı sebebiyle gerçekleştirilen İzmir Mobilya Perakende İndirim Günleri düzenlenen yürüyüş ile başladı.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen İzmir Mobilya Perakende İndirim Günleri’nin açılış gününde Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve dernek yetkilileri gerçekleştirdiği yürüyüşte Çiğli’de hizmet sunan mobilyacı esnafı ve vatandaşları selamladı. İndirim Günleri 17 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Bu etkinliğin İzmir’in kültürel ve sosyal yönünün yanı sıra ticari potansiyelini de güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Başkan Gümrükçü, “Mobilya perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz için oldukça önemli olan bu özel indirim günlerinin bölge ekonomisine canlılık kalacağına inanıyorum. Yüzlerce çeşit mobilyanın sergileneceği bu indirim günleri, Çiğli’nin İzmir’de mobilya sektöründeki gücünü ve çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serecek. İndirim günleri boyunca, vatandaşlarımız kaliteli mobilya ürünlerini cazip fiyatlarla satın alabilecek. Etkinlik, sektördeki rekabeti artırarak yeni iş birliklerinin de önünü açacak. Mobilyacı esnafımızın yanı sıra Çiğlilihemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için emek harcayan tüm esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.