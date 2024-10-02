Çılgın Sayısal Loto’da 5-30 Ekim tarihleri arasındaki çekilişler oyun severlerin şansına şans katacak ve her çekiliş garanti, ekstra 10 milyon TL ikramiye kazandıracak. “Milyonerler Festivali” boyunca yapılacak 12 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyun severlere toplamda ekstra 120 milyon TL ikramiye dağıtılacak. İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 260 milyon TL’yi aştı

Büyük ikramiye “Milyonerler Festivali” kapsamında yapılan çekilişlerde sahibini bulacak.

5-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 10 milyon TL kazanacak.

5+1 bilen çıkmazsa ekstra 10 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak.

5-30 Ekim tarihleri arasında oyun severlere verilecek toplam 120 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Festivali’nde birçok kazanan olacak.