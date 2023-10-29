Bunlar da ilginizi çekebilir

30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali kapsamında oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflendi.

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 8 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 5 bilen 8 talihli kişi başı 824 bin 769 TL ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto’da 8 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı! İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 8 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.