Başkan Kıvrak mesajında şu ifadeleri kullandı: “30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gün, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatanımızın dört bir yanından gelen kahramanlarımızın fedakarlıkları ve cesaretiyle kazanılan bu zafer, sadece tarihimizin değil, aynı zamanda milletimizin geleceğinin de teminatıdır. Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik için verdiği mücadelenin, kenetlenmenin ve ortak değerlerimizi yaşatmanın sembolüdür. Bu özel günde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.”

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER