Çine’li yamaç paraşütçüsü Şencan Kolcu’nun talebi doğrultusunda, Çine Belediyesi personeli ve yamaç paraşütü pilotu Mustafa Çolak'ın

rehberliğinde, Samsun ve Ankara’dan gelen yelken kanat pilotları, Tatarmemişler Uçuş Pisti’nde ilk kez yelken kanat uçuşu

gerçekleştirdi.

Uçuşun ardından misafir pilotlar, pistin yelken kanat uçuşları için

son derece uygun olduğunu ve uçuştan büyük bir keyif aldıklarını ifade ettiler. Ayrıca, kendilerini ağırlayan Çine’li yamaç paraşütü

pilotlarına ve Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’a teşekkürlerini

ileten pilotlar, akşam yemeğinde ünlü Çine köftesini de tadarak

ilçenin lezzetlerini çok beğendiklerini söyledi.

"Çine'mizi daha geniş kitlelere tanıtmata devam edeceğiz"

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Samsun ve Ankara’dan gelerek ilçemizi onurlandıran değerli yelken kanat pilotlarına teşekkür ediyorum. Çine’nin doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini deneyimlemiş olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin turizm ve spor potansiyelini artırmak amacıyla bu tür organizasyonlara önem veriyoruz ve Çine’yi daha geniş

kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.