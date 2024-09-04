Çine’li yamaç paraşütçüsü Şencan Kolcu’nun talebi doğrultusunda, Çine Belediyesi personeli ve yamaç paraşütü pilotu Mustafa Çolak'ın
rehberliğinde, Samsun ve Ankara’dan gelen yelken kanat pilotları, Tatarmemişler Uçuş Pisti’nde ilk kez yelken kanat uçuşu
gerçekleştirdi.
Uçuşun ardından misafir pilotlar, pistin yelken kanat uçuşları için
son derece uygun olduğunu ve uçuştan büyük bir keyif aldıklarını ifade ettiler. Ayrıca, kendilerini ağırlayan Çine’li yamaç paraşütü
pilotlarına ve Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’a teşekkürlerini
ileten pilotlar, akşam yemeğinde ünlü Çine köftesini de tadarak
ilçenin lezzetlerini çok beğendiklerini söyledi.
"Çine'mizi daha geniş kitlelere tanıtmata devam edeceğiz"
Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Samsun ve Ankara’dan gelerek ilçemizi onurlandıran değerli yelken kanat pilotlarına teşekkür ediyorum. Çine’nin doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini deneyimlemiş olmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin turizm ve spor potansiyelini artırmak amacıyla bu tür organizasyonlara önem veriyoruz ve Çine’yi daha geniş
kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.