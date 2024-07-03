Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çine’de de milli maç heyecanı yaşandı. Çineliler, Çine Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kuvayı Milliye Parkı’na kurulan dev ekrandan maçı büyük bir coşkuyla takip etti.

Türk Milli Takımı’nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmenin gururunu yaşadığı nefes kesen karşılaşmayı; Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Memiş Arı, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Soner Yılancı, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Demir ve Çine halkı birlikte izledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Kuvayi Milliye Parkı'nı dolduran vatandaşlar milli takımın başarısıyla büyük bir mutluluk ve coşku yaşadı.

Çine Belediye Başkanı büyük zafer sonrası yaptığı açıklamada, “Tek yürek olarak Kuvayi Milliye Parkı'mızı dolduran tüm hemşehrilerimize ve ilçe protokolümüze teşekkür ediyor, bizlere ekran başında heyecan, coşku ve mutluluk dolu bir gece yaşatan Bizim Çocukları bir kez daha tebrik ediyorum. Halkımızın milli maç heyecanını doyasıya yaşaması için desteklerini esirgemeyerek dev ekran kurduran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.