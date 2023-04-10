Şırnak’ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıldönümü coşku ile kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıldönümü münasebeti ile Cizre Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Tören, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk’ün Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende konuşan Öztürk, "Bizler kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve çok önemli sorumlulukları bulunan insanlarız. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.

Emniyet Müdürü Öztürk, tören sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul için İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına geçti.

Çelenk Sunma törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, muhtarlar, kurum müdürleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.