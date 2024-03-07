Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programlarda vatandaşlar ile bir araya gelemeye devam eden, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Başçayır programında kendisinden park isteyen çocukların talebini hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vererek gerçeğe dönüştürdü.

Köşk Başçayır’da gerçekleşen programda, çocukların kendisinden isteği üzerine harekete geçen Çerçioğlu, sadece iki günde yeni bir oyun parkını Başçayır’a kazandırdı. Çocuklar ve aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu hızlı adım, Çerçioğlu’nun vatandaşların taleplerine ne kadar duyarlı olduğunun göstergesi oldu. Vatandaşlar ise kısa sürede yapılan bu hizmetten dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti.