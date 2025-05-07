Çocuklara özel ilk ücretsiz sesli tiyatro platformu Tikutu, hikâye dinleme deneyimiyle çocukların kelime dağarcığını zenginleştiriyor, anlamlandırma becerilerini geliştiriyor ve böylece erken yaşta dil gelişimi ile okuryazarlık süreçlerine güçlü bir katkı sağlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin çocuklara özel ilk sesli tiyatro platformu Tikutu, sunduğu 60'den fazla özgün tiyatro eseriyle 2 ila 8 yaş arasındaki çocukların dil gelişimine destek oluyor.

Platform, küçük yaştaki çocuklara yalnızca eğlenceli bir dinleme deneyimi sunmakla kalmıyor; aynı zamanda çocukların dilsel ve bilişsel gelişimini destekleyen eğitici bir kaynak işlevi görüyor. Hikâyeler yoluyla öğrenmeyi teşvik eden platform, ailelerin ve eğitimcilerin de güvenle tercih edebileceği bir yardımcı araç haline geliyor.

Tikutu, çocukların hikâye dinleme alışkanlığını geliştirirken, her tiyatro eserinde yeni kelimeler öğrenmelerine ve bunları bağlam içinde anlamlandırmalarına olanak tanıyor. Bu sayede çocuklar hem sözcük dağarcıklarını hem de dilsel ifade yeteneklerini geliştiriyor.

ANLAMLANDIRMA VE KAVRAMSAL GELİŞİM

Tikutu'nun içerikleri, çocuklara farklı temalar aracılığıyla yeni kelimeler kazandırırken; çocukların duyduklarını yorumlama ve mantıksal bağ kurma becerilerini de geliştiriyor. Sesli tiyatro, çocukların kavramları somutlaştırmasına ve bilgileri zihinsel olarak organize etmesine katkı sağlıyor.

Erken yaşta dil gelişimini destekleyen Tikutu, çocukların yazılı dili anlamasını kolaylaştırıyor. Soyut ve somut dil yapılarını tanımaya başlayan çocuklar, okuma yazma sürecine daha hazır hâle geliyor. Bu da gelecekteki akademik başarıları için sağlam bir temel oluşturuyor.