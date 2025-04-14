Sağlık Bakanlığı, 14 Nisan Pazartesi günü itibarıyla çocukluk dönemi aşı takviminde yeni bir döneme geçtiğini duyurdu. Bakanlık, geçtiğimiz dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlayan çocukların devam dozlarının altı bileşenli karma aşı ile tamamlanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de 1998 yılından beri uygulanan Hepatit B Aşısı ile 2008’den beri kullanılan Beş Bileşenli Karma Aşı’yı birleştiren “Altı Bileşenli Karma Aşı”, artık ücretsiz olarak uygulanacak.

Bu yeni aşı ile çocuklara daha kapsamlı bir koruma sağlanması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre aşılamalar Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde ve ilgilisağlıklı kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaya başlandı.

6 hastalığa karşı bağışıklama sağlayacak hastalıklar ise şöyle: Difteri, Tetenos, Boğmaca, Çocuk felci (polio), Hemofilus influenza Tip B ile Hepatit B.