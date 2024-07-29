Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışı 10 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.MERSİN (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, “Yıllık 9 milyon yolcu kapasitesiyle en geniş gövdeli uçakların da inebileceği Çukurova Uluslararası Havalimanımızın resmi açılışını 10 Ağustos Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Açılışına kalan son 12 günde de son dokunuşları gerçekleştireceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum ki Çukurova Havalimanı Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır.” diye konuştu.

“ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI HAVACILIK ALANINDAKİ EN ÖNEMLİ ALTYAPI YATIRIMLARINDAN”

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın bölgesel olması niteliğiyle havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, bölgesel havalimanlarının ülke hizmet ihracatına ve inşa edildikleri bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağladığının altını çizerek, “Aynı anda 2 ya da 3 şehre hizmet edecek şekilde hayata geçirilmiş olmaları da ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok faydalıdır. Bugüne kadar ülkemizde Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanları bu yaklaşımın güzel örnekleridir. Yine bölgesel bir havalimanı olan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı projelerimizin çalışmalarına da hızla devam ediyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Kayseri’ye yeni terminal kazandırdıklarını hatırlatarak, Malatya’ya yeni bir terminal binası yapıldığını ve Trabzon Yeni Havalimanı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, “Mersin ve Adana’ya hizmet edecek Çukurova Uluslararası Havalimanı da bu yüksek vizyonun en güzel ürünlerinden biri olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Çukurova’nın tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Böylesine muhteşem imkana ve bereketli topraklara sahip olan bu bölgenin daha da dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada hem Adanalıların hem de Mersinlilerin bir an evvel açılmasını beklediği Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın açılışı için bölge insanımızı daha fazla bekletmemek adına altyapı inşaatını öz kaynaklarımızla hızlıca bitirdik.” diye konuştu.

“AÇILIŞA KALAN SON 12 GÜNDE DE SON DOKUNUŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Bakan Uraloğlu, CAT-II standardında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliği ile ana pistin inşa edildiğini belirterek, pistin bu durumuyla en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkân sağlayacağını vurguladı.

Uraloğlu, “Yine altyapı projesi kapsamında; 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 45 metre gövde genişliği ile acil durumlar için de uygun olan yardımcı pisti, 2 adet yüksek sürat taksiyolu, terminal apronu, kargo apronu, özel uçaklar bölgesi apronu, 2 adet yer hizmetleri araç park yeri, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi imalatları da tamamladık. 3 etap olacak şekilde planlanan üstyapı tesislerimizin yapım çalışmalarını da artık bitirdik. Açılışına kalan son 12 günde de son dokunuşları gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çukurova Havalimanı’nın hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına katkısı olacağını belirten Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik, ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacaktır. Bu günlere ve başarılara ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz. Bu düşünceler ile sözlerime son veriyor, Çukurova Uluslararası Havalimanı üstyapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren tüm yüklenici ve DHMİ çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum.”