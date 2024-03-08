Eski Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, mehteran takımının konseri ise meydandaki coşkuyu arttırdı.

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve Efeler Adayı Burak Pehlivan, Umurlu’da miting yaptı. Yoğun katılımın olduğu programa Efeler Belediyesi eski Başkanı Mesut Özakcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve ilçe başkanları katıldı. Mehteran takımının gösterisinin ardından konuşan Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, yapacağı projeleri anlatıp Umurlu sakinlerinden destek istedi. Mitingde Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise en kısa sürede Umurlu’ya doğalgaz getirme sözü verdi.