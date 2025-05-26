Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi Protokolü İmza Töreni’nde, kamu hizmetinde eşitlik ve adaletin öncelik olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni”nde konuştu.

Kamu görevlilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Makamlar gelip geçicidir. Bu görevler milletin emanetidir. Asıl olan, halka samimiyetle hizmet ederek hakkın rızasını ve milletin duasını kazanmaktır. Kamunun yararı her şeyin üzerindedir. Her vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin yararlanması en temel önceliğimizdir” dedi.

Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni https://t.co/5c5cmAaFjx— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2025

Kamu görevlilerinin etik bilinçlerini güçlendirmeyi ve etik eğitim süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan protokol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zeynep Güngör tarafından imzalandı.

İmza sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Göktaş ise, kamu yönetiminde etik kültürünü güçlendirmek adına çok kıymetli bir adım attıklarını belirterek,

"Bakanlık olarak toplumun en hassas kesimlerine, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere, şehit yakınlarına ve gazilerimize yönelik hizmetlerdeki güveni korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu güveni daimi kılmanın yolu doğruluk, şeffaflık ve etik değerlere bağlılıktan geçer. Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 25 Mayıs Etik Günü ve Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.