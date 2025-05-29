Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hububat alanlarını tehdit eden süne zararlısına karşı yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere Adana, Diyarbakır, İzmir ve Ankara’da toplantılar düzenledi. Son toplantı, Ankara’da 17 ilin katılımıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Süne mücadelesi için Türkiye genelinde değerlendirme toplantıları tamamlandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hububat üretimini tehdit eden süne zararlısına karşı mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla dört ilde değerlendirme toplantıları düzenledi. Adana, Diyarbakır, İzmir ve Ankara’da yapılan toplantılarda, süne survey sonuçları, mücadele gerektiren alanlar ve genel bitki sağlığı konuları masaya yatırıldı.

Son toplantı, Ankara’daki Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’nde, 17 ilin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, süne ile mücadele çalışmalarının yanı sıra çekirge, tarla faresi ve yaban domuzu gibi diğer zararlı organizmalara karşı alınan önlemler de detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında yürütülen süne mücadelesi çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

Zararlılara karşı etkili mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması için bölgelerdeki ihtiyaçlar tespit edildi.

Bakanlık, hububat üretimini korumak ve çiftçilerin zarar görmesini önlemek için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı