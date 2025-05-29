Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli kurbanlık seçimi yapabilmesi için “Tarım Cebimde” mobil uygulamasını tanıttı. Uygulama ile küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanın yaş, ırk ve aşılama bilgilerine anında ulaşılabiliyor.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda vatandaşların güvenilir kurbanlık seçimi için “Tarım Cebimde” mobil uygulamasını kullanmalarını önerdi.

Uygulama, kurbanlık hayvanların küpe numaraları üzerinden yaş, ırk ve aşılama bilgilerine hızlı erişim sağlayarak şeffaf ve güvenli bir seçim süreci sunuyor.

NASIL KULLANILIR?

Vatandaşlar, “Tarım Cebimde” uygulamasını cep telefonlarına indirerek “Hayvansal Üretim” bölümünden “Küpe Sorgulama” kısmına girebiliyor.

Küpe numarasını giren kullanıcılar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık durumu, ırkı ve aşı bilgileri gibi detaylara anında ulaşabiliyor. Uygulama, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.